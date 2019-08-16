قناة "الجزيرة".. تاريخ طويل مع استضافة ودعم الإرهابيين (فيديو)

حذّرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرًا من الصراعات وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية، وفي طليعتها قناة الجزيرة التي تملكها قطر والتي باتت "بوقا للجماعات الإرهابية".





وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن مثل هذه القنوات "تعطي للناس صوراً مزيفة في قضايا الأمة ومشكلاتها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب، واستضافة شذاذ في الآفاق؛ تروج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل في تمزيق الأوطان العربية، والعبث بوحدتها، وإثارة الفرقة، وتأجيج الفتنة."

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو، رصدت فيه تاريخ قناة الجزيرة مع استضافة الإرهابيين عبر شاشتها، حيث استضافت حسين محمد حسين، الباحث في شؤون الخلافة الإسلامية، والذي أعلن بيعته لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت القناة السعودية، أن الجزيرة أول من أظهر وروج لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، فكانت أول من تداخل ونشر تسجيلاته، وأكملت الدعم لخليفته أيمن الظواهري.

وتعد قناة "الجزيرة"، أول من أجرى لقاءات مع تنظيم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا من قلب معسكراتهم.



