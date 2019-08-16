شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (9) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا (927) قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.