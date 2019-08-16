شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المصنفات عن ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.