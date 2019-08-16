شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (19628) مخالفة مرورية متنوعة، (786) مخالفة مرافق متنوعة، (11) قضية بيئة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.