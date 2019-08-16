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اقتصاد

ارتفاع الجنيه السوداني قبيل توقيع الإعلان الدستوري

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت قيمة الجنيه السوداني اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية، مستبقًا التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر غدًا السبت.

وقال متعاملون في السوق الموازية، إن تراجعًا طرأ على سعر الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم 61 جنيهًا للشراء، مقابل ما بين 62 و63 جنيهًا للبيع حسب الكميات المعروضة، مقابل 68 جنيهًا للشراء خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المتعاملون أن سعر الشراء عبر الشيكات المصرفية تراجع إلى 64 بدلًا من 74 جنيهًا.

وحدد بنك السودان المركزي، السعر الرسمي للدولار الأيام الماضية عند 45 جنيهًا، في حين يخضع سعر الدولار في السوق السوداء إلى حالتي العرض والطلب، بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي تؤثر على نحو غير مباشر في خفض أو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

ويواجه السودان أزمات اقتصادية متلاحقة خلال السنوات الماضية، أبرزها هبوط العملة المحلية بصورة متكررة، وشح السيولة في السوق منذ انفصال جنوب السودان العام 2011 وفقدان 70% من عائدات النفط.

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