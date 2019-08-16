فيديو.. "إكسترا نيوز" تفضح آلية صناعة التقارير الإعلامية المفبركة ضد مصر

كشف تقرير جديد لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية آلية صناعة التقارير الإعلامية المفبركة، وذلك عبر فيديو لها يحمل عنوان "فشنك".



وفضحت القناة، في الفيديو، آلية العمل داخل القنوات الداعمة للإرهاب، مثل الجزيرة، ومكملين، والشرق، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه القنوات تركز على اللقطات السلبية المسيئة وتبتعد تمامًا عن أي لقطات إيجابية.



كما رصد الفيلم عدة تقارير لهذه القنوات، موضحًا آلية عملها ومساعيها الدائمة لتحريض المواطنين على العنف والشغب، ودعم الإرهابيين.