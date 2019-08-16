تونس: النظر في استقالة وزير الدفاع الأربعاء

قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم النظر في استقالة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي من منصبه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.



وأوضحت قراش، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة- أن الاجتماع سيخصص لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأنه سيعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.



وكان وزير الدفاع الوطني أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري استقالته من منصبه تزامنًا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 15 سبتمبر المقبل.