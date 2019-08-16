بعد إصابة حارسيه.. نادي ليفربول يتعرض لصدمة ثالثة

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي صدمة قبل مباراة ساوثهامبتون التي تقام غدًا السبت على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأعلن نادي ليفربول عن إصابة الغيني نابي كيتا لاعب خط الوسط بشد عضلي قبل المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي وفاز بها الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.



وأكد النادي الإنجليزي غياب نابي كيتا عن مباراة الفريق غدًا السبت ولن يظهر في ملعب "سانت ماري" الذي يحتضن المباراة.



وعلق يورغن كلوب حول غياب كيتا: "إنه غير متاح، أُصيب بشيء عضلي ولا نعرف بالضبط كم من الوقت سيستغرق لكنه غير متاح".



ويغيب عن صفوف ليفربول كل من آدريان حارس النادي بعد إصابته في الكاحل عندما قفز أحد المشجعين للاحتفال معه بعد حصد لقب كأس السوبر الأوروبي، كما يغيب الحارس الأساسي أليسون باكير بعد إصابته في المباراة الافتتاحية ضد نوريتش سيتي ليغيب عدة أسابيع.