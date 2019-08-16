عودة البورصة للتعافي.. أولى خطوات تفعيل برنامج الطروحات الحكومية

في الوقت الذي أكد فيه الخبراء والمتخصصون على ضرورة بدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، لدعم مناخ الاستثمار بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لعب الأداء المتردي لسوق المال في مصر والعالم دورًا محوريًا في تأجيل مراحل البرنامج، اللهم إلا حصة تصل نسبتها إلى 4.5% من الشركة الشرقية للدخان تم تنفيذها.



مصادر أكدت لـ"الدستور" أن الفترة القليلة المقبلة، ستشهد تنفيذ طرح حصص إضافية من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، وأخرى من شركة أبوقير للأسمدة، ضمن البرنامج الذي يضم عددًا من الشركات المزمع طرح حصص غير حاكمة منها بالبورصة مثل مصر الجديدة للإسكان ومصر للألمنيوم وسيدي كرير للبتروكيماويات.



كما أوضحت المصادر عودة الحياة للبورصة من جديد منذ نهاية الأسبوع الماضي، سيدفع الجهات المختلفة إلى الإسراع في تفعيل البرنامج، خاصة أن ارتفاع قيم وأحجام التعاملات ستدفع السوق إلى استيعاب تلك الطروحات، خاصة بعد فترة الركود التي عانت منها السوق على غرار الأزمات الخارجية والإقليمة التي مرت بها الأسواق، مؤكدة أن استمرار تعافي البورصة سيكون فرصة لتفعيل البرنامج الحكومي.



من ناحية أخرى، بدأت بنوك استثمار في التجهيز لطرح حصص من الشركات الحكومية، وذلك من خلال الإسراع في الانتهاء من الإجراءات المتوقفة منذ فترة طويلة، بغرض اقتناص فرص تحسن أداء البورصة، خاصة أبوقير للأسمدة، حيث يعمل بنك الاستثمار سي أي كابتيال على الانتهاء من بقية الإجراءات لطرح حصة منها، فيما تسعى المجموعة المالية هيرمس للانتهاء من حصة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.



وعلى الرغم من تأجيل طرح الشركات، إلا أن بنك الاستثمار القومي كشف في تقرير له في وقت سابق، يؤكد على جدية الدولة في هذا الملف، حيث كشف البنك عن استعداد 9 من الشركات التي يساهم بها للانضمام للمرحلة الثانية من برنامج الطروحات، وتبلغ حصة البنك في هذه الشركات نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضًا عددًا من الشركات ذات الأداء المتميز، حيث حصل البنك منها على أرباح بلغت نحو 4.0 مليار جنيه منذ المساهمة.



كانت وزيرة التخطيط أعلنت في وقت سابق أيضًا، أن البنك شارك في المرحلة الأولى بعدد 7 شركات من أصل 23 شركة، جميعها شركات ناجحة استطاع البنك من جمع عوائد منها بلغت 4 مليارات جنيه خلال العام المنتهي، حيث يساهم بنك الاستثمار القومي في هذه الشركات السبعة بواقع 1.3 مليار جنيه.



وتطرح الحكومة جزءًا من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وذلك بحسب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



أوضحت وزيرة التخطيط أن هناك طفرة إيجابية في دور البنك فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة، حيث شهد البنك تطورًا في الحجم الإجمالي لمحافظه من نحو 2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلى نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018، وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة.