ليفربول ينهي المفاوضات مع روما بشأن ديان لوفرين

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن أن صفقة انتقال المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول إلى روما، قد فشلت.



وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" فإن إدرة ليفربول قررت إنهاء المفاوضات مع روما لعدم جدية النادي الإيطالي في التعاقد مع لوفرين.



وتردد أمس أن روما توصل لاتفاق مع لوفرين على الشروط الشخصية للصفقة، على أن تكون بنظام الإعارة مع خيار الشراء بشكل دائم، إذا لعب عددًا معينًا من المباريات.



ويريد ليفربول بيع لوفرين، البالغ من العمر 30 عامًا، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.



وانضم لوفرين إلى ليفربول صيف العام 2014 قادمًا من ساوثهامبتون، وعقده مع الريدز حتى العام 2021.



ولم يشارك لوفرين في مباراة ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي، التي انتهت بتتويج الريدز بركلات الترجيح (54) بعد التعادل 22، كما غاب عن فوز ليفربول 41 على نوريتش سيتي في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.