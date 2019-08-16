ضبط 35 مطلوبًا قضائيًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين عن ضبط (35) متهما.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.