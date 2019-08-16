التعليم: 86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب حتى الآن

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، اليوم الجمعة، إن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.



وأضاف أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.



وتابع "أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط"، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط".



وأشار "عطا" إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.