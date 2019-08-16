علماء: "الثوم" يمنع نزلات البرد والسرطان

"برد الصيف أحد من السيف".. تعتبر نزلات البرد من أكثر المشكلات الصحية التي ترهق الكثيرين، خاصة بفصل الصيف.



ووفقًا لما جاء بموقع "wisemindhealthybody" الطبي، فقد أكد خبراء التغذية العلاجية، أنه يمكن أن يساعد الثوم في القضاء على نزلات البرد للأبد، بالإضافة إلى الحماية من الكثير من الأمراض المنتشرة، وذلك من خلال تناوله يوميًا بانتظام.



ويظهر اكتشاف الباحثون، من جامعة ولاية واشنطن، أن الثوم أكثر فعالية بنسبة 100 مرة من اثنين من المضادات الحيوية الشائعة في مكافحة الأمراض ونزلات البرد.



وأكد الخبراء، أنه عندما يتم سحق الثوم، تظهر مادة "الأليسين"، حيث كشفت الأبحاث أن الأليسين يساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم ويساعد أيضًا على منع تجلط الدم.



كما أنه يمكن أن يقلل الثوم أيضًا من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بالإضافة الى الحماية من خطر نزلات البرد.



وتشير الأبحاث إلى أن الثوم فعال أيضًا ضد الأمراض الهضمية والإسهال، بالإضافة إلى منع الإصابة بالسرطان.