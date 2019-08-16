موعد مباراة الزمالك اليوم مباشر ضد ديكاداها

يلتقى الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، مساء اليوم الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة، ضمن الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ويسعى نادي الزمالك بقيادة المدرب المصري طارق سليمان، لتحقيق الفوز في مباراته الأولى من دوري أبطال إفريقيا، للانتقال إلى الأدوار التالية من البطولة الإفريقية.



وفي آخر مباراة تلقى الزمالك خسارة أمام غريمه الأزلي الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب، وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدف مقابل لا شىء، بأقدام اللاعب التونسي علي معلول.



وحصل على المركز الثاني برصيد 72، خلفًا لمتصدر الدوري الأهلي برصيد 80 نقطة.