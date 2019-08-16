مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام فى النيل ببنى سويف

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل، هروبًا من حرارة الجو، بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف.



تلقى اللواء حمدي فرج، مساعد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد تلقيه بلاغًا من أهالي عزبة جعفر التابعة لمدينة الفشن، يفيد غرق طالب ثانوي من أبناء العزبة، ويدعى "محمد.س.ع"، 17 سنة، أثناء استحمامه في نهر النيل مع أصحابه هروبًا من حرارة الجو المرتفعة، ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، بعد أن فشل زملاؤه في إنقاذه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.