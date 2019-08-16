إسماعيل محمد رئيسًا لبعثة فريق الاتحاد لمواجهة العربى الكويتى

كلف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عضو مجلس إدارة النادي إسماعيل محمد، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى الكويت لخوض لقاء الذهاب أمام فريق العربي الكويتي والمقرر إقامته يوم الإثنين 26 أغسطس في إطار مباريات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال 2019 2020 "كأس محمد السادس" على ملعب استاد صباح السالم.



وقرر المجلس في اجتماعه، اليوم الجمعة، تكليف هشام حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم شعبان، عضو مجلس الإدارة، بمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي تضم 22 لاعبًا، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بإجمالي 36 فردًا، وفقًا للائحة البطولة، وتغادر البعثة إلى دولة الكويت يوم الجمعة القادم 23 أغسطس والعودة عقب اللقاء يوم الثلاثاء 27 أغسطس القادم.