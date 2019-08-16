إصابة هازارد تبعده عن انطلاقة ريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة لاعبه البلجيكي "إدين هازارد" أثناء التدريبات قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني؛ وذلك وفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد.



وذكر الموقع، اليوم الجمعة - أن هازارد خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، مشيرا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.



وذكرت تقارير صحيفة أن اللاعب سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، مؤكدا أن غيابه قد يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو غدا السبت، على ملعب بالايدوس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وسيرتدي إدين هازارد لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم (7).



وسجل اللاعب البلجيكي أول أهدافه مع ريال مدريد في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي وديا.