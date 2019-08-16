تراجع معدل تضخم أسعار الجملة فى التشيك

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، الصادرة اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين(الجملة) في جمهورية التشيك خلال يوليو الماضي.



وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 2.1% سنويًا الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% خلال يونيو الماضي، كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.2% فقط.



كانت الزيادة الأكبر في الأسعار من نصيب الكهرباء وخدمة تكييف الهواء التي زادت بنسبة 7.9%.



وزادت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 1ر4% في حين زادت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 3.7%.



وتراجعت أسعار الجملة شهريا في يوليو الماضي 0.1% مقارنة بالشهر السابق عليه.