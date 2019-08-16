مجدى صادق: كل ما يُجرى على أرض الواقع يبشر بأن مصر بخير سياحيًا

قال مجدي صادق، عضو شركات السياحة، إن وزارة السياحة أطلقت أول فيلم عالمي لحملة الترويج لمصر بشكل عصري، مؤكدًا أن السياحة لن تنشط دون ترويج.



وأضاف "صادق"، خلال لقائه بفضائية "النيل للأخبار"، أن مصر معروفة بتاريخها وحضارتها، متابعًا: "مفيش حد فالدنيا ميعرفش مصر.. ولكن لابد من التسويق لها بشكل صحيح".



وأشار إلى أن التسويق يسهم في رفع معدلات السياحة بشكل سليم، لافتًا إلى أنه تجب الاستعانة بأهل الخبرة وليس أهل الثقة في عملية الترويج السياحي لمصر، مؤكدًا أن كل ما يُجرى على أرض مصر يبشر بالخير، حيث تم افتتاح مطارات جديدة.