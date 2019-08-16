وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3922) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1897) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.