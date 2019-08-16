شكوك حول مشاركة الحارس أدريان مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

قال المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، إن هناك شكوكا حول مشاركة الحارس الإسباني أدريان مع الريدز في مباراتهم بالجولة الثانية للبريميرليج أمام ساوثهامبتون؛ بعد الإصابة الغريبة التي تعرض لها عقب السوبر الأوروبي الذي انتهى بفوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح.



وأعرب كلوب- في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية اليوم الجمعة- عن غضبه الشديد من مشجع نزل إلى أرض الملعب عقب تصدي أدريان لركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على تشيلسي، وقام بتدخل خشن نحو الحارس ما أدى لإصابته.



وأضاف "الأداء البطولي لأدريان سيساعده كثيرا لو كان قادرا على اللعب غدا بنسبة 100% لأنني لا أفهم كيف قفز مشجع إلى داخل أرض الملعب وقام بعض أفراد الأمن بمطاردته ثم انزلق وركل كاحل الحارس.. هذا جنون"، متابعا "لقد تورم كاحله، واليوم تحدثت إليه وهو هنا ويقول إنه بحال أفضل بكثير عن الأمس لكن علينا الانتظار لنرى. وبعيدا عن ذلك، فإنها كانت أمسية رائعة بالتأكيد ليس فقط بسبب ركلة الجزاء بل نظرا للمباراة ككل".



وأشار كلوب إلى أنه في حالة عدم تمكن أدريان من اللعب فإنه سيستدعي الحارس الثالث أندي لونرجان، والحارس الشاب كاويمهين كيليهر؛ ليحدد قبيل مواجهة ساوثهامبتون من منهما سيبدأ أساسيا.