الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

شكوك حول مشاركة الحارس أدريان مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قال المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، إن هناك شكوكا حول مشاركة الحارس الإسباني أدريان مع الريدز في مباراتهم بالجولة الثانية للبريميرليج أمام ساوثهامبتون؛ بعد الإصابة الغريبة التي تعرض لها عقب السوبر الأوروبي الذي انتهى بفوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح.

وأعرب كلوب- في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية اليوم الجمعة- عن غضبه الشديد من مشجع نزل إلى أرض الملعب عقب تصدي أدريان لركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على تشيلسي، وقام بتدخل خشن نحو الحارس ما أدى لإصابته.

وأضاف "الأداء البطولي لأدريان سيساعده كثيرا لو كان قادرا على اللعب غدا بنسبة 100% لأنني لا أفهم كيف قفز مشجع إلى داخل أرض الملعب وقام بعض أفراد الأمن بمطاردته ثم انزلق وركل كاحل الحارس.. هذا جنون"، متابعا "لقد تورم كاحله، واليوم تحدثت إليه وهو هنا ويقول إنه بحال أفضل بكثير عن الأمس لكن علينا الانتظار لنرى. وبعيدا عن ذلك، فإنها كانت أمسية رائعة بالتأكيد ليس فقط بسبب ركلة الجزاء بل نظرا للمباراة ككل".

وأشار كلوب إلى أنه في حالة عدم تمكن أدريان من اللعب فإنه سيستدعي الحارس الثالث أندي لونرجان، والحارس الشاب كاويمهين كيليهر؛ ليحدد قبيل مواجهة ساوثهامبتون من منهما سيبدأ أساسيا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

بعد تسريب "خيال مآته".. ترتيب إيرادات أفلام عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

مؤلفة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة سيناريو «خيال مآتة»

منذ ساعة و 26 دقيقة

هل يعاقبها النقيب.. مايا دياب بـ"هوت شورت" في حفلها بالساحل الشمالي

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا تقضى أنغام عطلتها بـ"الساحل الشمالى"

ads

الصور

image description

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

مفاجأة.. باهر المحمدي يوقع لـ "الأهلى" بعد اتفاق سري مع الدراويش

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

فيضان السودان يقترب من حدود مصر.. و"الرى": مستعدون للمواجهة

حلاوة زمان

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الصحة

أطعمة تسبب لك الألم.. أحذرها

الأطعمة الدهنية تقتل الإحساس بالشبع

أمراض الرئة تحاصر مراهقي أمريكا

ابتكار علاج جديد يرفع نسبة علاج مرض السل

الرئيس نيوز

بزيادة أكثر من 3 مرات.. ارتفاع حجم إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

بعد 130 سنة من المعاناة.. كيف ستحل الحكومة أزمات سوق العتبة؟

وزارة الرى تحذر من أخبار مغلوطة بشأن فيضان النيل

بعد تأخرها لأكثر من ساعة.. إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة

منوعات

"أمازون" تتبرع بمنتجاتها غير المباعة

وفاة مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

وفاة الأميرة كريستينا شقيقة ملكة هولندا السابقة

إعدام أمريكى قتل أمًا وابنتها

كشكول

تنسيق 2019.. ننشر شروط "الأعلى للجامعات" لطلاب المعادلات

غداً.. انطلاق ماراثون تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات2019.. 86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

لأول مرة.. جامعة القاهرة على رأس أفضل 300 جامعة بتصنيف "شنغهاي"

إسلام سياسي

مواطن تركي يعتدي بالضرب على ابن عزة الجرف في اسطنبول

شقيق مأمور قسم الشروق يكشف كيف استغل الإخوان واقعة وفاته

هجوم سلفي على رئيس وزراء الهند

منشق يروي فضيحة جديدة لقيادات الإخوان في رابعة


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة بثفافة البحر الأحمر احتفالًا بالعيد

محاضرات ثقافية وتوعوية بثقافة الأقصر

"حياة وأعمال عبدالقادر المازنى" بثقافة القليوبية

قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى بالأسمرات

صفحتنا ع الفيس بوك