ضبط طالب متهم بقتل نجل عمه في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.



تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بشأن مقتل (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية ) إثر إصابته بطلق ناري.



تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه (طالب - مقيم بذات الناحية) حيث قام بالتعدى عليه بسلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته لخلافات عائلية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.