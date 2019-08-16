التحقيق مع 3 متهمين بفرض الإتاوات على السائقين

تباشر نيابة شبرا الخيمة التحقيقات مع 3 متهمين بفرض الإتاوات على السائقين.



تمكن ضباط مباحث إدارة المرور بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين بتهمة فرض الإتاوات على السائقين بشبرا الخيمة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث المرور من ضبط "محمد. م. خ" عاطل، حال قيامه بمزاولة مهنة سايس دون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، أمام شركة الكهرباء أسفل كوبري عرابي – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وضبط بحوزته مبلغ 80 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات



وتم ضبط "إبراهيم م م" عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (تبديد) حال قيامه بمزاولة مهنة سايس دون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 50 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات



كما تم ضبط "محمود ا م" عاطل، حال قيامه بمزاولة مهنة سايس دون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق أمام شركة الكهرباء- دائرة قسم أول شبرا الخيمة وضبط بحوزته مبلغ 125 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.