منظمة التحرير الفلسطينية: الشعب الفلسطيني لن يُهزم (فيديو)

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل مدعومة باستراتيجية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف "عريقات"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، أن إسرائيل تحاول منذ عام 1967 لتغيير الواقع الديموغرافي السكاني من خلال فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض ولكن لن يستطيعوا تغيير الواقع وسيفشلون.



وأشار "عريقات"، إلى أن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني عربي مسلم ومسيحي داخل القدس، وهم من سيقررون مصير القدس، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بجرائم حرب من هدم المباني ومصادرة الأراضي وقتل المدنيين والأطفال، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يُهزم.