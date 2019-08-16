خطيب الجامع الأزهر: فريضة الحج جاءت للتطهير من الذنوب

قال الدكتور عطية لاشين، خطيب الجامع الأزهر، إن الله تعالى فرض الحج على عباده لتطهيرهم من الذنوب، مصداقًا لقول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّه)، مشيرًا إلى أن العبد المسلم إذا نوى الحج فإنه مأمور بأن يلتزم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله في الحج؛ حتى يكون حجه مبرورًا وذنبه مغفورًا وسعيه مشكورًا.



وأضاف أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فى خطبة الجمعة التى دار موضوعها حول "علامات الحج المبرور"، اليوم، أن الحج المبرور له علامات تسبق الحج، وعلامات أثناء أداء فريضة الحج، وعلامات بعض الانتهاء من الحج، لافتًا إلى أن من أهم العلامات التي تسبق الحج المبرور، أن تكون نفقة الحج من مال حلال، وأن لا يخرج الحاج إلى الحج إلا وقد أصلح حاله وحسن علاقته مع الناس؛ لأن شرط الصلح مع الله، أن تصلح علاقتك مع عباد الله.



وأكد أن الحاج مأمور أثناء أداء فريضة الحج بتجنب مناهي الله الورادة في قوله تعالى:" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"؛ حتى يكون حجه مبرورًا، مشيرًا إلى الحج إذا لم يصل بصاحبه إلى تقوى الله عز وجل فلا فائدة منه ولا نفع له.



واختتم خطبة الجمعة بأن علامات الحج المبرور بعد أداء فريضة الحج، أن يرجع الحاج بعد حجه زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة ممتثلًا في ذلك لقول الله تعالى "مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ"، وأن يرجع وحاله بعد الحج أفضل وأحسن مما كان عليه بعد الحج.