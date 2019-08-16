ارتفاع أسعار الذهب 12 جنيهًا للجرام

بمناسة عيد الأضحى، ارتفعت أسعار الذهب، بنحو 12 جنيهًا للجرام الواحد، مع استمرار صعود أسعار الخام عالميًا.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 597 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 796.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيهًا.



وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا الدعم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1518.60 دولار للأوقية، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.