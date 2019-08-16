تمويل 243 مشروعًا لتربية الأغنام بشمال سيناء

وافق محافظ شمال سيناء، على تمويل 243 مشروعًا لتربية الأغنام على مستوى المحافظة بقيمة 2.534 مليون جنيه، بتمويل من الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة.



وقال محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم الجمعة، إنه وافق على هذا التمويل في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لحل مشكلة البطالة في المحافظة.



من جانبه، أكد أسامة عودة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة، أنه من بين مشروعات الأغنام التى تمت الموافقة على تمويلها 79 مشروعًا فى مركز العريش بقيمة 824 ألف جنيه، 89 مشروعًا في مركز بئر العبد بقيمة 918 ألف جنيه، 31 مشروعًا في مركز الشيخ زويد بقيمة 310 آلاف جنيه، 23 مشروعًا في مركز رفح بقيمة 230 ألف جنيه، و21 مشروعًا في مركز نخل بقيمة 252 ألف جنيه.



وأشار الشريف إلى وجود تيسيرات مقدمة من الصندوق لتمويل المشروعات المقدمة من المواطني، حيث يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع ودون فوائد، نظير رسوم إدارية فقط لا تتعدى 4%، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرًا.