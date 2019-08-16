اختطاف طاقم سفينة قبالة سواحل الكاميرون

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قراصنة خطفوا 8 من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.



وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان- أن قراصنة بالقرب من ميناء (دوالا) الكاميروني هاجموا سفينة الشحن (مارماليتا) التي ترفع علم (أنتيغوا وبربودا) وتعود ملكيتها إلى شركة دنماركية، واختطفوا ثمانية من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس.



وأضاف البيان أن الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس.