تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة بلغت 29 سفينة.



وذكرت الهيئة- في بيان- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، وغادره 3 سفن، ويوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتي حاويات، بجانب سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينة حاويات، بالإضافة إلى سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.