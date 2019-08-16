شاب يلقى بسيارته الفاخرة فى المياه.. تعرّف على السبب (فيديو)

Denied Jaguar, Haryana youth pushes BMW into river#HARYANA: Gifted a BMW by his parents instead of a Jaguar that he was demanding, a youth from Haryana’s Yamunanagar on Friday pushed his new car into a swollen river in a fit of anger, police said. pic.twitter.com/puqtMefPyv — Jehlam Times (@Jehlamtimes) ١٠ أغسطس ٢٠١٩

تداول رواد موقع التغريدات الشهير "تويتر"، مقطع فيديو يرصد لحظة إلقاء شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، سيارته الفاخرة من علامة BMW في النهر لسبب غريب.وتبين أن الشاب الثرى لم تعجبه السيارة التى حصل عليها كهدية من والده في عيد ميلاده، لأنه كان يرغب فى سيارة من علامة "جاجوار" الفارهة.وهذا الأمر أصاب الشاب بالغضب الشديد، فقرر الرد على هدية والده بطريقته الخاصة، وبالفعل ألقى سيارته من علامة BMW الألمانية، وأراد أن يكون مصيرها المياه لإجبار والده على شراء السيارة التى يرغب بها.