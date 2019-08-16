فعاليات مستقبل وطن فى المحافظات خلال عيد الأضحى

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، احتفالية في عدد من محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث وزع الهدايا والحلوي علي المصلين المعيدين والأطفال، وذلك بحضور نواب الحزب وقيادات أمن المحافظات.



واستكمل الحزب خلال أيام العيد، تنفيذ خطته لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا عن طريقة استمرار مبادرة توزيع السلع الغذائية، وذلك لرسم البهجة والسرور علي كل فئات المجتمع.



وشكل الحزب لجانًا من أمانات الشباب والعمل الجماهيري والمواطنة، بكل الأقسام لتنظيم الصلاة ودخول المصلين للساحات المخصصة لصلاة العيد، وتوزيع الهدايا علي المصلين والمعيدين، والبالونات الملونة، على الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، كما ارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة والمساجد، كما شاركت هيئة مكاتب مدن ومراكز المحافظات، جموع المصلين الاحتفال بالعيد الأضحي المبارك، مع توزيع الهدايا والبلالين والحلويات ولحوم الأضحية.



وفي البداية، قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، في أول أيام عيد الأضحي المبارك، بتوزيع الحلوي والهدايا، على الأطفال فضلا عن مشاركة قيادات المحافظة لتهنئة الأهالي والصلاة معهم في أول أيام العيد، وقد ارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة بجميع مناطق محافظة القاهرة.



وفي محافظة الجيزة، قامت أمانة الحزب، بتوزيع الهدايا والحلوي علي المصلين والمعيدين، كما نظمت كرنفالًا للأطفال عقب انتهاء صلاة العيد لرسم البهجة علي وجوههم.



وفي محافظة مطروح، قامت أمانة الحزب، بتجهيز ساحة مركز شباب مطروح لأداء صلاة العيد، بعد 12 عامًا من إغلاقها، وذلك في حضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الحزب بالمحافظة.



وفي نفس السياق، وزعت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، الحلوي والبالونات علي الأطفال بعد انتهاء صلاة العيد، ببورسيعد ومدينة بورفؤاد، فضلا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة مع المواطنين وخروجهم لتهئنة الأهالي والصلاة معهم في العيد.



وقدم عادل اللعمي، أمين الحزب بالمحافظة، التهئنة إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بهذه المناسبة، وذلك بحضور النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب وهيئة مكتب المحافظة والأقسام، ونقل وفد الحزب تهئنة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، إلي المحافظ وأبناء بورسعيد كافة بحلول الأعياد المباركة.



كما قام الحزب بتوزيع المواد الغذائية علي 750 أسرة بورسعيدية، بكل أحياء المحافظة، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحي المبارك، وأيضا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.



فيما توجه وفد من أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، بزيارة المرضي في جميع مستشفيات المدينة الباسلة، احتفالا بعيد الأضحي، كما قدم أعضاء الحزب الورود للمرضي بعد الاطمئنان على أحوالهم الصحية.



وفي الوقت نفسه، قامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، بتوزيع الحلوي والهدايا والبالونات، على الأطفال بعد انتهاء صلاة عيد الأضحي، فضلًا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة مع المواطنين وخروجهم لتهئنة الأهالي والصلاة معهم في العيد.



ومن جانبها، شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، فعاليات صلاة العيد الأضحي المبارك باستاد دمنهور الرياضي وذلك بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والنائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد وجيه أمين التنظيم بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وجميع أعضاء هيئة مكتب المحافظة وبالتنسيق مع أمانة بندر دمنهور.



وقام الحزب بتوزيع اللحوم والمواد الغذائية وتقديم الحلوي والشيكولاته والورود للمواطنين وسط تفاعل كبير من الأهالي.



وفي محافظة البحر الأحمر، قامت أمانة الحزب بتقديم التهئنة للأهالي عقب صلاة العيد وذلك بساحات الصلاة المختلفة بمدن القصير ورأس غارب وسفاجا والغردقة، حيث تم توزيع الحلويات والبالونات والألعاب للأطفال وسط جو من البهجة والفرحة.



كما قامت أمانة المواطنة بحزب، وبعض قيادات الحزب، بزيارة إلي ديوان عام محافظة البحر الأحمر وذلك لتقديم التهئنة للسيد المحافظ اللواء أحمد عبد الله، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث اعتادت أمانة علي تقديم التهئنة للتنفيذين بالمحافظة وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الأمانة بمختلف أبناء المحافظة.



وفي محافظة الدقهلية، قامت أمانة الحزب، بتقديم التهئنة للأهالي عقب صلاة العيد، بساحات الصلاة المختلفة، كما ارتفعت لافتات تهاني الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة.



وفي محافظة جنوب سيناء، وزعت أمانة الحزب، بجميع مدن المحافظة الحلوي والهدايا علي الأطفال فضلا علي مشاركة قيادات المحافظة لتهئنة الأهالي والصلاة معهم أول أيام العيد.



كما نظمت أمانة الحزب، كرنفالًا للأطفال احتفالا بعيد الأضحي، في قرية النائب مجدي بيومي عضو الأمانة العامة للحزب، وذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحمد مجدي بيومي، بالإضافة إلي مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وشملت الاحتفالية عروض فنية وكورال اطفال والعاب ترفيهية.



وفي محافظة دمياط، أقامت أمانة الحزب، احتفالية كبري، في مركز بندر دمياط قسم ثاني بميدان الساعة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تضمنت العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية الكبار والأطفال التي اضفت علي اليوم السعادة والبهجة.



وفي محافظة السويس، قامت أمانة الحزب، بتوزيع أكثر من 500 كليو لحمة بلدي علي الفقراء والمحتاجين بمناسبة عيد الأضحي، وذبح خروف العيد للأيتام لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، وذلك بتنيظم من قبل أمانة المواطنة المحافظة.



وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة الحزب، احتفالية لتهئنة المواطنين بعيد الأضحي، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوي علي المواطنين والأطفال في منطقة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.



وفي محافظة أسوان، قامت أمانة الحزب، بتوزيع اللحوم علي المواطنين بمركز دراو بأسوان، وذلك احتفالا بعيد الأضحي المبارك.



وفي محافظة أسيوط، قامت أمانة الحزب، بتوزيع الهدايا واللعب والحلوي علي الأطفال عقب أداة صلاة العيد.



كما قام وفد من أمانة المواطنة بحزب مستقبل وطن، في المحافظة، بزيارة لمرضي معهد جنوب الأورام وتوزيع الهدايا واللعب علي المرضي من الأطفال وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من الحزب مع المواطنين في جميع نطاق المحافظة.



وفي محافظة المنوفية، قامت أمانة الحزب، باستمرار تنظيم القوافل الطبية الأسبوعية خلال عيد الأضحي المبارك في مدينة أشمون.



وأشاد الأهالي فى عدد من المحافظات، بهذه اللفتة الطبية من حزب مستقبل وطن، لوجوده وسط المواطنين ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحي، بكافة المراكز والقري.



يأتى ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب، علي مستوي الجمهورية، الداعية لمشاركة أبناء الوطن أفراحهم بالأعياد والمناسبات السعيدة.