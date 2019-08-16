تخلصي من اسمرار بشرتك بعد المصيف بهذه الطريقة

تشتكي الفتيات كثيرًا من اسمرار البشرة عقب المصيف وتغيير لون بشرتهن للأغمق، لذا نوضح بعض الوصفات التي من شأنها تفتيح لون البشرة مع الاستمرار في تطبيق الماسكات، مرتين بالأسبوع.



خلطة الألوفيرا "الصبار" مع الحمص

المكونات: الألوفيرا مع دقيق الحمص المطحون والليمون.



الطريقة: تخلط المكونات سويًا وتوضع على البشرة حتى تجف ثم يتم فركها وشطفها بالماء البارد.



خلطة الزبادي

المكونات: ملعقة زبادي، ملعقتان من اللبن الرائب.



الطريقة: توضع كمية من الزبادي مع اللبن الرائب، ويتم تطبيقه على الوجه، وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء البارد.



خلطة البطاطس مع الليمون

المكونات: بطاطس مهروسة وملعقتان من عصير الليمون.



الطريقة: يتم مزج البطاطس المهروسة مع عصير الليمون ونترك الماسك على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.