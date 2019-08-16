"الأوقاف": 85 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الاوقاف، إنه تم رصد 85 مليون جنيه حتى الآن حصيلة صكوك الأضاحي، مشيرًا إلى أن البنوك ستعلن عن الأرقام التي وصلت إليها وربما تصل الحصيلة لـ 100 مليون جنيه العام الحالي.



وأضاف "طايع"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن توزيع صكوك الأضاحي يبدأ اليوم في مسجد ابن عطاء الله السكندري، ثم توزيع الصكوك ليضرب المثل لجميع الأئمة والدعاة أن يتولوا هذا الأمر في المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.



وأوضح "طايع"، أن حصيلة الصكوك في محافظة القاهرة بلغت 20 مليون جنيه، مشددًا على أن توزيع الأضاحي يستهدف الأماكن الحدودية والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.