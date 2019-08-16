واشنطن تحذر البحارة من التعامل مع أي سفينة إيرانية

حذرت الولايات المتحدة البحارة في جميع أنحاء العالم من العمل مع أي سفينة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مهددة بـ "عواقب وخيمة".



وكانت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قد صرحت عبر بيان، أمس الخميس، أنه تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.



قد لا يكون أفراد طاقم السفن الذين يساعدون الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران مؤهلين للحصول على تأشيرات أو دخول إلى الولايات المتحدة".



وفي البيان، تم ذكر حالة ناقلة النفط الإيرانية جريس 1، التي احتجزها جبل طارق في 4 يوليو كمثال لسفينة تنقل النفط الإيراني إلى سوريا.



ويضيف البيان: "يجب على المجتمع البحري أن يدرك أن الحكومة الأمريكية تعتزم إلغاء التأشيرات التي يحملها أفراد هذه الطواقم".



كما نشر وزير الخارجية مايك بومبيو بتغريدة قائلًا: "رسالة إلى جميع البحارة إذا كنت تقوم بمساندة الحرس الثوري الإيراني فإنك تعرض دخولك إلى الولايات المتحدة في المستقبل للخطر".



أطلق جبل طارق سراح الناقلة المحتجزة في 15 أغسطس، وفي الوقت نفسه بدأت التقارير تتداول بأن الولايات المتحدة تقدم التماسًا للأراضي البريطانية لاحتجاز السفينة.