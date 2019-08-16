اتحاد الكاراتيه: المنتخب يواصل استعداداته للألعاب الأفريقية بالمغرب

قال رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي إن منتخب مصر للكبار يواصل استعداداته حاليا للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها المغرب يوم 21 أغسطس الجاري؛ وذلك بعد ما أنهى معسكره الدولي التدريبي المشترك مع فرنسا يوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه لأول مرة مصر تدخل في معسكر تدريبي مشترك مع فرنسا منذ إنشاء الاتحاد.



وأكد الدهراوي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة الأفريقية في المغرب بنحو 20 لاعبا.



وأضاف أن الاتحاد حرص على إعداد خطة طموحة لجميع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية؛ وذلك في إطار المشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل قصارى جهده لبناء جيل يكون قادرا على رفع علم مصر خفاقا في جميع المحافل الدولية.



وبخصوص مشاركات منتخب الناشئين والناشئات تحت 21 عاما- قال الدهراوي "سنخوض يوم الأحد المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها تشيلي في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتخبات الوطنية ستشارك في بطولة العالم بنحو 40 لاعبا ولاعبة.



وحول المشاركات المحلية، أوضح الدهراوي أن المنتخب الوطني للناشئين والناشئات يختتم اليوم بطولة الدوري المحلي بمشاركة جميع محافظات الجمهورية.