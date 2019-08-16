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عالم

قاسم: رفض الاحتلال زيارة نائبات الكونجرس للقدس خوف من انفضاح سياسته

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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علق المتحدث الإعلامى باسم حركة حماس على قرار الاحتلال الإسرائيلى بمنع عضويتين الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب واليان عمر من زيارة القدس.

وقال قاسم إن قرار الاحتلال يكشف خوف إسرائيل من انفضاح سياسته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يؤكد زيف إدعاء ديمقراطيتة.

حول ضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو لاتخاذ القرار بالرفض، قال قاسم فى تصريحات خاصة للـ"الدستور"، إن ذلك يؤكد معاداة الإدارة الأمريكية الحالية للشعب الفلسطينى، بجانب حالة المشاركة في العدوان بين الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وحول تراجع الاحتلال لقرار زيارة طليب والسماح لها بزيارة جدتها بالضفة الغربية، أكد قاسم أن هذا التراجع هو تراجع جزئي، للتغطية على الفضيحة الأساسية.

لأنه جاء بعد فضيحة المنع حيث أن هناك اعتراضات واسعة داخل دولة الاحتلال وداخل للولايات المتحدة.

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