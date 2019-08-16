مخبأ سري في موسكو يتحول إلى متحف «فيديو»

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد مخبئًا سريًا دبلوماسيًا بموسكو تحول لمتحف.



وحولت السلطات الروسيةُ، مخبأ الوثائق الدبلوماسية في موسكو إلى متحف عقب رفع وزارة الخارجية السرية عنه العام الماضي.



ويقع المخبأ على عمق أربعين مترًا تحت الأرض، وبُني خلال خمسينيات القرن الماضي.



يذكر أن المخابئ السوفييتية كانت تضم مئات الرؤوس النووية خلال الحرب الباردة، وبناها الاتحاد في أواخر الستينيات لإيصال أسلحة نووية بسرعة إلى بولندا.

