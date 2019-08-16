"حياة وأعمال عبدالقادر المازنى" بثقافة القليوبية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية عددًا من المحاضرات التثقيفية المتنوعة منها محاضرة بعنوان "طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي" حاضرتها أماني عبدالله أحمد، تناولت خلالها فيروس C وطرق الإصابة به وكيفية إجراء الفحوصات الطبية وطرق العلاج، بينما نظمت مكتبة المنزلة مسابقة ثقافية للأطفال عن عيد الأضحى المبارك.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "حياة وأعمال عبدالقادر المازني" ألقاها الدكتور محمد السيد إسماعيل، الذي تحدث عن حياة المازني الذي وُلد في أحد أحياء القاهرة وتخرج في مدرسة المعلمين العليا قسم اللغة الإنجليزية، وتتميز دواوينه بالمذهب الرومانسي ومن أهم أعماله "حصاد الهشيم، قبض الريح" واختتم حديثه بأن المازني تميز أيضا بروح السخرية في كتاباته والمقال والأقصوصة.