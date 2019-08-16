هكذا غازلت بسمة بوسيل تامر حسني عبر "إنستجرام"

نشرت مصممة الأزياء بسمة بوسيل صورتها بجانب زوجها الفنان تامر حسني، موجهة له عدد من الكلمات الرومانسية، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت بسمة في حب تامر حسني قائلة "كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت ناجح كل سنة وأنت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللي بيحبك".



وعلق تامر حسني على كلماتها قائلًا: "شكرًا أنك في حياتي".



يذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا عام 2012 وأنجبا 3 أبناء هم تاليا وأمايا وآدم.



وشاركت بسمة بوسيل في "ستار أكاديمي 6"، بعدما تركت جامعة طب في فرنسا وتم قبولها ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية.