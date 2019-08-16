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الثقافة

ورش فنية متنوعة احتفالا بالعيد في بني سويف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة إهناسيا المدينة ببني سويف ورشة رسم احتفالا بعيد الأضحى المبارك باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب، كما نفّذت مكتبة النادي الرياضي ورشة رسم أشكال على الزلط باستخدام زلط وألوان مائية وفرش.

أقامت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية عن العيد، كما عقد بيت ثقافة إهناسيا الخضراء محاضرة عن عيد الأضحى تناولت كيفية الاحتفال بالعيد وإحياء سُنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم وتبادل التهاني والزيارات المتبادلة بين الأسر وإحياء المحبة والتفاهم بين الأفراد.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري احتفالا بعيد الأضحى المبارك في كافة الفروع المختلفة بالمحافظات.

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