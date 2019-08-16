التصريح بدفن طفل صعق بالكهرباء في حفل زفاف بكرداسة

قررت نيابة كرداسة الجزئية دفن جثة طفل لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بحفل زفاف بكرداسة.



وكان قد لقى طفل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائى خلال لهوه بصحبة أصدقائه بحفل زفاف بكرداسة، حيث لامس جسده سلك كهرباء عارٍ، ما أسفر عن مصرعه.



وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائي، وبالانتقال وإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "صلاح. م" يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء مشاركته اللعب مع أصدقائه، بحفل زفاف أصابه صعق كهربائى من سلك عارٍ، ما أسفر عن مفارقته الحياة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.