انتحار فتاة بتناول حبوب الغلال السامة في كفر الزيات

أقدمت فتاة من قرية كفر يعقوب، مركز كفر الزيات، على الانتحار بتناول حبوب الغلة السامة، وتوفت داخل مستشفى طنطا الجامعي، بعد فشل الأطباء في إنقاذها.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث الغربية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول "أ.ق.ب" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، محولة من مستشفى كفر الزيات العام، مصابة بإعياء شديد وذلك بعد محاولاتها الانتحار بتناول حبوب الغلال السامة، ووفاتها أثناء محاولات علاجها.



تم حفظ الجثة بثلاجة مستشفى الجامعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.