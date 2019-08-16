أوريجامي وتدوير للمخلفات البيئية بشمال سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فنون تشكيلية بقصر ثقافة الطفل بضاحية السلام بشمال سيناء، تضمن عرض مشغولات يدوية للأطفال التي أنتجت في ورش نادي الموهوبين، وورش الإجازة الصيفية، استخدم في تنفيذ هذه الورش بعض الشوك والملاعق البلاستيكية.



وكذلك بعض الأوراق واللوحات القديمة من أجل الحفاظ على البيئة عن طريق تدوير وإعادة استخدام المخلفات البيئية والتي تتجه إليها أنظار العالم (recycle - reduce- reuse) لتحقيق بيئة نظيفة، فتم عمل بعض الأشكال الفنية من الورق المطوي أو مايسمى الأوريجامي، وكذلك تم استخدام المكرونة في تصميم بعض الأعمال الفنية.



يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة للجمهور، لنشر المعرفة ورفع الوعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة.