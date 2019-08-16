النيابة تتحفظ على 1800 قطعة ألعاب نارية بمحل بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية بالتحفظ على 1800 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر داخل محل بدون ترخيص.



وكانت قد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1800 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر بمحل بدون ترخيص بالزاوية الحمراء.

