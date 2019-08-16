الأمم المتحدة تعلن عن محاولة ثانية لإعادة مسلمي الروهينجا إلى ميانمار

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن ميانمار وبنجلاديش ستقومان بمحاولة ثانية لبدء إعادة مسلمي الروهينجا إلى وطنهم؛ بعد أن فر أكثر من 700 ألف منهم جراء حملة أمنية في ميانمار منذ ما يقرب من عامين.



وقالت كارولين جلوك المتحدثة باسم المفوضية- وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن حكومة بنجلاديش طلبت مساعدتها في التحقق من 3450 شخصًا في قائمة جديدة لعائدين إلى ميانمار طواعية، مبينة أن القائمة تم اختيارها من 22 ألف اسم أرسلتها بنجلاديش إلى ميانمار للتحقق منها.



يذكر أن أكثر من 730 ألفًا من مسلمي "الروهينجا " فروا من ولاية "راخين" في ميانمار، نحو بنجلاديش؛ بعد تصاعد عنف قوات الجيش ضدهم منذ أغسطس "2017"، فيما وصفت الأمم المتحدة ممارسات الجيش بأنها اتخذت نمط "الإبادة الجماعية".