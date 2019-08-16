أحلام وكريس جينير تظهران بنفس الفستان.. فمن منهما الأجمل؟

تألقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كريس جينر" والدة الأخوات كارداشيان وجينر، بفستان مقلم منقوش بنقشة الأناناس، ونشرت صورة لها بالفستان وعلى رأسها قبعة من القش ونظارة شمسية من العلامة التجارية "جوتشي".



طلت بنفس الإطلالة في وقت سابق الفنانة الإماراتية "أحلام"، التي نشرت صور لها بنفس الفستان خلال تواجدها في موناكو، ولكنها ارتدت قلادة ضخمة معه، وإكسسوارات وتركت شعرها مُنسدلًا.



الفستان صيفي من تصميم دار الأزياء العالمية "دولتشي أند جابانا"، وقد تميز بالخطوط العرضية البيضاء والسوداء، مع رسومات لفاكهة الأناناس بأحجام كبيرة موزعة على كامل الفستان، كما تميز بطوله الذي يصل لحد الكعب.



فبرأيك من منهن الأجمل "كريس جينر" ام "احلام" ؟