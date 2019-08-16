مفاجأة.. باهر المحمدي يوقع لـ "الأهلى" بعد اتفاق سري مع الدراويش

أتم النادى الأهلى إجراءات انتقال الدولي باهر المحمدى ظهير الدراويش خلال الميركاتو الشتوى القادم بعدما فشلت مساعيه فى حسمها خلال الفترة الحالية، وأرجأ النادى الأهلى حسم صفقة اللاعب الدولى باهر المحمدى إلى يناير بسبب الضغوط الجماهيرية التى يتعرض لها مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بسبب التفريط في عدد من الصفقات لصالح القطبين الأهلى والزمالك.



و في اتفاق وصف بالـ"شيك" بين الأهلى والإسماعيلى بشأن حسم صفقة باهر المحمدي إلى القلعة الحمراء فى يناير المقبل لامتصاص غضب الجماهير التى هاجمت رحيل محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للنادى الأهلى وعلم الأهلى اليوم أن باهر المحمدى وقع بالفعل الأهلي.



ويسابق النادى الأهلى الزمن لحسم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوف الفريق بخلاف اللاعبين الذين أعلن عن ضمهم فى خلال الفترة الحالية وعلى رأسهم لاعب الإسماعيلى محمود متولى بالاضافة الى محمد مجدى قفشة لاعب بيراميدز وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر سابقًا.