"الأوقاف": لا يوجد فرق بين الخلق في الحج

أكد وزير الأوقاف أن تعظيم شعائر الله من أهم القضايا التي يجب أن نتعلمها من الحج، لافتًا إلى أنه إذا عاد الحاج عابدًا تائبًا محبًا للخير للناس فهذا يعد من دلائل قبول الحج.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة اليوم الجمعة بمسجد أحمد ابن عطاء الله السكندري، أن الحج رحلة قصيرة إلى الله عز وجل، وتشبه الرحلة إلى الآخرة، ففيها يتجرد المسلم من كل شيء.



وأوضح وزير الأوقاف أنه في الحج لا نجد فرقًا بين الخلق، وجميعهم يقفون بين يدي الله، موضحًا أن العاقل هو من يسلم أمره كله لله.