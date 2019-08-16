اليمن: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الأممية فى الحديدة

استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع للقوات اليمنية المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، في استمرار لخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، اليوم الجمعة، عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال حيس وجنوبي التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل مكثف.



وأضافت أنه تم رصد حشود وتعزيزات للميليشيا الموالية لإيران، قادمة من مديرية الجراحي صوب مديرية حيس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.



وترفض ميليشيات الحوثي تطبيق هدنة وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، وتواصل تنفيذ انتهاكاتها.