بعد تسريب "خيال مآته".. ترتيب إيرادات أفلام عيد الأضحى

حصد فيلم "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا.



وينافس "خيال مآته" كلًا من الجزء الثاني من أفلام "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق" و"الكنز" بالإضافة إلى "أنت حبيبي وبس".



يذكر أنه تم تسريب الفيلم على بعض المواقع على شبكة الإنترنت، إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من الإقبال عليه.



وجاء في المركز الأول فيلم "ولاد رزق" محققا 6 ملايين جنيه، بينما جاء فيلم "خيال مآته" في المركز الثاني بـ3 ملايين و173 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الفيل الأزرق" بإيرادات 3 ملايين جنيه.



"خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.